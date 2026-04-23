После объявления результатов выборов в Венгрии праздновали отставку премьера Виктора Орбана после 16 лет авторитарного правления. На улицах Будапешта люди говорили, что теперь снова могут называть себя венграми.

Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что венгры проголосовали за возвращение к европейскому развитию и уход от российского влияния.

Что происходило на улицах Будапешта после поражения Орбана?

Мост в Будапеште заполонили тысячи людей всех возрастов, которые праздновали отставку Орбана. Он 16 лет руководил страной, и завел ее в состояние глубокого упадка и коррупции. Среди присутствующих были те, кто голосовал впервые, а также те, кому 16 и они всю жизнь прожили при режиме Орбана, и были поражены тем, что оказались в "новой" Венгрии.

Крики раздавались всю ночь, фейерверки были везде. Молодежь и пожилые люди праздновали вместе. Одна женщина прыгала и обнимала всех. Атмосфера напомнила мне то, что я видел в Сирии после падения режима Башара Асада. Один человек сказал, что снова может называть себя венгром заграницей, потому что нет больше лидера-автократа, который тянул страну в сторону Кремля,

– рассказал Робертсон.

Некоторые из участников празднований говорил, что голосовал впервые за долгое время. Многие люди приехали в Будапешт накануне на масштабный концерт-протест против коррупции и всего, что произошло с Венгрией.

"На сцену вышел военный в форме и сказал, что, возможно, это его последнее выступление в этой форме, но он стоял на защите страны, свободы и демократии и служил свободе. Толпа взорвалась эмоциями. Венгрия получила то, чего хотела – проголосовала за возвращение к свободе", – подчеркнул Робертсон.

Обратите внимание! Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует уменьшить налоги для работников с низким доходом и нормализовать отношения с банками, которые были напряженными при правлении Орбана. Однако экономисты спрашивают, как правительство будет финансировать эти реформы, учитывая большой бюджетный дефицит.

