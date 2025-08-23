Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину после вывода американских военных с территории Афганистана.

Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Трамп хочет мирного соглашения, а Россия от него убегает, – NBC News

Какие обвинения снова озвучил Трамп?

Дональд Трамп назвал "самым позорным днем" 26 августа 2021 года, когда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 американских военных, а еще 48 были ранены, тогда также погибли сотни афганцев.

"Это был худший день, он просто продемонстрировал, насколько они (администрация действующего на тот момент президента США Джо Байдена – 24 Канал) некомпетентны, откровенно говоря", – сказал президент США.

По его мнению, именно вывод американских войск из Афганистана, который же он сам и согласовал в 2020 году, подтолкнул Россию принять решение о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих глупых людей, которые управляют нашей страной, и сказал: "Это время для вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он может сделать небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло наперекосяк,

– заявил Дональд Трамп.

По его словам, он вообще удивлен, что его предшественник "знал слово вторжение". Кроме того, высмеивая Джо Байдена, Дональд Трамп сказал, что не думал, что "у него такой хороший словарный запас".

Что известно о выводе войск США из Афганистана?