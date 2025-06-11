Проявление слабости: как на Украину повлияет выход Трампа из переговорного процесса

Если президент США Дональд Трамп выйдет из переговорного трека по войне России против Украины, то кардинально ничего не изменится. Есть 3 сценария, как могут развиваться события после этого.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. Однако, по его словам, вряд ли Трамп выйдет из переговоров.

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Есть 3 сценария

Игорь Ретерович предположил, что первый сценарий заключается в том, что если Трамп выйдет из переговоров, то Украина продолжит получать, например, разведданные. Также наше государство сможет покупать оружие у США. То есть американцы продают оружие Европе, которое впоследствии передают Украине.

Возможно, даже Штаты наполняют этот фонд, который создан для восстановления Украины, оружием как свой вклад. Это неплохой для нас вариант,

– считает он.

Может быть второй вариант, когда американский лидер выходит из переговорного трека и прекращает любую помощь Украине. То есть начинает заниматься совсем другими вопросами, не глядя ни в сторону России, ни Украины. Это негативный сценарий.

Кроме того, третий вариант может означать, что Трамп выходит из переговоров, разведанные передают, но ничего другого больше не происходит. Даже оружие могут не продавать.

Какой-то большой трагедии не будет. Но я пока не сильно верю, что Трамп вообще махнет рукой и выйдет из переговоров. Потому что это точно будет проявлением слабости,

– добавил политолог.

К слову, американский политик Борис Пинкус сказал, выйдет ли Трамп из переговоров. По его словам, ни американский народ, ни Конгресс США не позволят ему это сделать.