Трамп может разозлиться, – экс-министр четко сказал, выйдут ли США из мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров по войне России против Украины. Это невозможно, потому что для него выгодно принимать в них участие.

Трамп может только разозлиться и сделать какое-то заявление. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что на полный выход американский лидер не решится.

"Ни, они никуда не выйдут. Это нереально. Потому что Трамп может разозлиться в какой-то момент. Он уже неоднократно говорил: "Я не хочу, бейтесь дальше" и так далее", – сказал он.

Почему Трамп не может выйти из переговоров?

Владимир Огрызко отметил, что, по последним данным, более 64% американцев выступают за продолжение помощи Украине. У республиканцев – немного меньше цифра, у демократов – немножко больше. В Демократической партии подавляющее большинство за поддержку украинцев. Поэтому Трамп не может не обращать внимание на это.

Есть опасения, что США могут на какое-то время остановить предоставление Украине разведданных. Однако украинские и европейские спецслужбы, очевидно, подготовились к этому. Поэтому наше государство не будет ограничено в получении информации.

Можно угрожать, стучать кулаком по столу, но от этого ситуация не изменится. Американцы понимают, что если не они, то кто-то займет их место. Поэтому возникает вопрос, чтобы, возможно, быть в процессе, а не вне его. Так можно влиять на ситуацию,

– подчеркнул дипломат.

