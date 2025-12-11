Трамп може розлютитись, – ексміністр чітко сказав, чи вийдуть США з мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Це неможливо, тому що для нього вигідно брати у них участь.

Трамп може лише розлютитися та зробити якусь заяву. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що на повний вихід американський лідер не наважиться.

"Ні, вони нікуди не вийдуть. Це нереально. Тому що Трамп може розлютитися у якийсь момент. Він вже неодноразово говорив: "Я не хочу, бийтеся далі" і так далі", – сказав він.

Чому Трамп не може вийти з переговорів?

Володимир Огризко зазначив, що, за останніми даними, понад 64% американців виступають за продовження допомоги Україні. У республіканців – трохи менша цифра, у демократів – трошки більша. У Демократичній партії переважна більшість за підтримку українців. Тому Трамп не може не звертати увагу на це.

Є побоювання, що США можуть на якийсь час зупинити надання Україні розвідданих. Однак українські та європейські спецслужби, очевидно, підготувалися до цього. Тому наша держава не буде обмеженою в отриманні інформації.

Можна погрожувати, стукати кулаком по столу, але від цього ситуація не зміниться. Американці розуміють, що якщо не вони, то хтось займе їхнє місце. Тому виникає питання, щоб, можливо, бути у процесі, а не поза ним. Так можна впливати на ситуацію,

– підкреслив дипломат.

