Реакция Каллас на Волца стала мемом: она показала, что чувствует Европа к США

Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года продемонстрировала: европейцам пришлось признать, что отношения с Вашингтоном трещат по швам. В Европе больше не могут скрыть своего растущего раздражения политикой администрации Трампа.

Ярким примером стала реакция главного дипломата ЕС Каи Каллас на слова посла США при ООН Майка Волца, пишет Politico.

Почему выражение лица Каллас стало мемом?

Каллас не смогла скрыть скепсиса, когда Уолц начал хвастаться тем, что Дональд Трамп завершил несколько войн.

Сжатые губы и надутые щеки Каллас быстро стали вирусными – это выражение лица превратилось в символ европейского раздражения американцами.

Реакция Каллас на слова Волца о Трампе и законченных войнах: смотрите видео

Не менее знаковой стала жесткая дискуссия Каллас и Волца относительно "Совета мира" Трампа для Газы и отношения США к союзникам.

Когда Россия идет на войну – она идет сама, потому что не имеет союзников. Когда Америка идет на войну – многие из нас идут вместе с вами и теряют своих людей. Это означает, что вы также нуждаетесь в нас, чтобы оставаться сверхдержавой,

– заявила она под аплодисменты зала.

Волтц также подарил синюю бейсболку с надписью Make the UN Great Again, которую Каллас молча взяла и положила рядом, даже не поблагодарив.

Что известно о напряженных отношениях между ЕС и США?