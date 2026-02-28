Ближний Восток в огне: показываем на карте, где прогремели взрывы и какие страны под ударом
- Израиль и США начали масштабную операцию против Ирана.
- В ответ Иран атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах на Ближнем Востоке.
28 февраля Израиль и США начали масштабную операцию против Ирана, атаковав в стране десятки объектов. Тегеран нанес ответные удары.
Иран атаковал не только Израиль, а американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте.
По чему ударили США и Израиль?
Боевые действия на Ближнем Востоке начались с израильских ударов по Ирану и объектам "Хезболлы" в Ливане.
Иран расположен в Западной Азии. На севере он граничит с Каспийским морем, Туркменистаном, на западе – с Ираком и Турцией, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном, а на юге имеет выход к Персидскому заливу и Оманскому заливу
Где расположен Иран: смотрите на карте
По сообщениям медиа, Израиль и США атаковали несколько объектов в Иране, в частности в Тегеране. Среди них – здание иранской разведки, правительственные объекты и президентский комплекс. Под ударом также были аэропорт Тегерана и резиденция верховного лидера Али Хаменеи.
Где Израиль и США ударили в Иране / Карта CNN
Заметим, что США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, целью которой является:
- уничтожение ракетной инфраструктуры;
- удар по военному флоту;
- ликвидация других стратегических объектов.
Американские силы сосредотачиваются на ударах по ключевым фигурам иранского режима, ядерным объектам, военному аппарату. Израиль тем временем атакует хранилища ракет, производственные объекты, пусковые установки, пусковые позиции и подземные шахты.
Где расположен Ливан: смотрите на карте
Ливан – небольшая страна на Ближнем Востоке, расположена на восточном побережье Средиземного моря. На западе она имеет выход к Средиземному морю, на севере и востоке граничит с Сирией, а на юге с Израилем.
По чему ударил Иран в ответ на атаки США и Израиля?
В ответ Иран атаковал Израиль. На страну летели десятки баллистических ракет.
Где расположен Израиль: смотрите на карте
Кроме того, Тегеран ударил по странам-союзникам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, где расположены американские объекты, в частности военные базы.
Иранское государственное телевидение заявило, что Вооруженные силы страны атаковали четыре американских военных объекта в регионе. По сообщению вещателя, под ракетные удары попали:
- авиабаза Аль-Удейд в Катаре,
- база Аль-Салем в Кувейте,
- авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах,
- а также штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне.
Иран ударил по американской военно-морской базе США в Бахрейне: смотрите на карте
В Катаре иранские ракеты были направлены на военные объекты, но часть из них перехватили: смотрите на карте
В Кувейте ракеты также были перехвачены над территорией страны: смотрите на карте
Иордания попала под иранские удары, там пылала авиабаза Муваффак ас-Салти: смотрите на карте
СМИ писали о том, что системы ПВО США перехватывают цели в Эрбиле на севере Ирака, где расположена американская авиабаза.
Где расположен Ирак: смотрите на карте
Известно, что ракеты также попали по территории Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби один человек погиб.
Где расположены ОАЭ: смотрите на карте
По некоторым сообщениям, в столице Саудовской Аравии Рияд также слышали взрывы.
Где расположена Саудовская Аравия: смотрите на карте
Что известно о военных действиях на Ближнем Востоке?
- Над Тегераном и другими иранскими городами фиксируют многочисленные взрывы,, пожары и дымы.
- Страны Персидского залива фактически оказались в зоне боевых действий: часть воздушного пространства закрывается, вводятся ограничения для гражданских перелетов.
- Израиль объявил чрезвычайное положение по всей стране, закрыл школы и предприятия. Десятки тысяч резервистов призывают на службу, а пациентов больниц переводят в подземные помещения.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Трамп отметил, что США не допустят, чтобы Иран имел ядерное оружие, и пообещал иранскому народу, что свобода уже близко.
- Трамп сообщил о возможных жертвах среди американцев во время операции США в Иране, но отметил, что приняты меры для минимизации рисков.
- СМИ пишут, что аятолла Али Хаменеи мог погибнуть. Иранские официальные лица отрицают гибель Хаменеи, но подтверждают возможные потери среди военных командиров, в частности смерть советника Хаменеи Али Шамхани.