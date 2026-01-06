Гегсет заявил о провале российской ПВО в Венесуэле

Без потерь для американских военных в Венесуэле задержали президента Николаса Мадуро и его жену. Пит Гегсет заявил, что российские системы ПВО не смогли помешать операции США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра войны США Пита Гегсета.

Как Гегсет высмеял российскую ПВО?

Глава Пентагона заявил, что американская операция в Венесуэле проходила беспрепятственно. По его словам, почти 200 "лучших военных США" смогли зайти в центр столицы и задержать Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо,

– сказал Гегсет.

Напомним, что от России Венесуэла получила, в частности, истребители Су-30МК2, комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Е".

Кроме того, Гегсет отметил, что во время операции США не потеряли ни одного военного. По его словам, Пентагон сосредоточен на опережающих мероприятиях, новых оперативных подходах, быстром внедрении современных технологий и долгосрочных инвестициях в военный потенциал.

Основной целью США чиновник назвал доминирование, что должно сдерживать потенциальных врагов от любых вызовов Соединенным Штатам.

Ситуация после задержания Мадуро