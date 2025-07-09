Шокировало всех: Китай едва ли не впервые открыто озвучил свою стратегическую цель, и причиной стал Трамп

Китай часто заявлял о своем нейтралитете в войне России против Украины, и даже поддерживал территориальную целостность Украины. Впрочем недавно Пекин откровенно заявил о своих истинных намерениях.

Хотя Китай до сих пор отрицает, что поставляет России военную помощь, но четко задекларировал, что не может дать России проиграть войну. Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" в эфире 24 Канала объяснил, как к резкому изменению риторики Пекина причастен Дональд Трамп.

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Почему Китай откровенно высказал свои намерения

По данным издания CNN, глава МИД Китая Ван И в разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин не может позволить России проиграть в войне против Украины. Это, мол, заставит Соединенные Штаты полностью сосредоточить свое внимание на Пекине. Такое откровенное заявление удивило многих топ-чиновников Европейского Союза, ведь Китай всегда довольно сдержанно высказывается о войне в Украине, обычно заявляя о своем "нейтралитете".

Это не стиль Китая – так откровенно говорить о своих стратегических целях. Вероятно, Пекин так поступил из-за того, что Трамп оказался просто никаким. Он якобы показал зубы Ирану, но и это неизвестно, чем завершится, ведь Иран до сих пор имеет возможность обогащать уран. И с миром в Секторе Газа также что-то не получается. То есть приход Трампа к власти не остановил все конфликты, как он обещал. Трампа не боятся,

– отметил Олег Рыбачук.

Владимир Путин, на которого Трамп надеялся нажать своим авторитетом, откровенно презирает президента США, игнорируя все его призывы к перемирию. Китай же, в свою очередь, адекватно ответил на тарифные угрозы. Недавно прошел саммит БРИКС, странам которого Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами. Однако, кажется, это уже никого не пугает.

"Авторитарные страны начинают откровенно демонстрировать свою позицию без боязни. А Китай не только говорит, но и осуществляет свою экспансию в странах Африки, Латинской Америки, в Тихоокеанском регионе. Так, Трампу надо реагировать. Но откровенно, если он напишет большими буквами очередной гневный твит, это вряд ли вызовет паралич или страх у того же китайского лидера", – подчеркнул Рыбачук.

Самая большая проблема Дональда Трампа в том, что он декларирует серьезные намерения, однако не выполняет своих же обещаний. За этим внимательно наблюдает Китай, постепенно укрепляя свою позицию.

Заметим, что ранее The Economist сообщил, что Китай помогает военной машине Кремля развиваться. Хотя Пекин избегает поставок готовых снарядов или оружия, однако предоставляет России критически важные компоненты для дронов и другого вооружения. В издании называют Китай важнейшим и, вероятно, ключевым поставщиком России. Собственно, в ГУР на днях заявили, что "Шахеды" уже на 65% состоят из китайской электроники.