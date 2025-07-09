Хоч Китай і досі заперечує, що постачає Росії військову допомогу, але чітко задекларував, що не може дати Росії програти війну. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" в етері 24 Каналу пояснив, як до різкої зміни риторики Пекіна причетний Дональд Трамп.

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Чому Китай відверто виказав свої наміри

За даними видання CNN, глава МЗС Китаю Ван І у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні проти України. Це, мовляв, змусить Сполучені Штати повністю зосередити свою увагу на Пекіні. Така відверта заява здивувала багатьох топчиновників Європейського Союзу, адже Китай завжди доволі стримано висловлюється про війну в Україні, зазвичай заявляючи про свій "нейтралітет".

Це не стиль Китаю – так відверто говорити про свої стратегічні цілі. Ймовірно, Пекін так вчинив через те, що Трамп виявився просто ніяким. Він нібито показав зуби Ірану, але й це невідомо, чим завершиться, адже Іран досі має можливість збагачувати уран. І з миром у Секторі Гази також щось не виходить. Тобто прихід Трампа до влади не зупинив всі конфлікти, як він обіцяв. Трампа не бояться,

– зазначив Олег Рибачук.

Владімір Путін, на якого Трамп сподівався натиснути своїм авторитетом, відверто зневажає президента США, ігноруючи усі його заклики до перемир'я. Китай же, своєю чергою, адекватно відповів на тарифні загрози. Нещодавно минув саміт БРІКС, країнам якого Дональд Трамп пригрозив новими тарифами. Проте, здається, це вже нікого не лякає.

"Авторитарні країни починають відверто демонструвати свою позицію без остраху. А Китай не лише говорить, а й здійснює свою експансію у країнах Африки, Латинської Америки, у Тихоокеанському регіоні. Так, Трампу треба реагувати. Але відверто, якщо він напише великими літерами черговий гнівний твіт, це навряд чи викличе параліч чи страх у того ж китайського лідера", – наголосив Рибачук.

Найбільша проблема Дональда Трампа у тому, що він декларує серйозні наміри, проте не виконує своїх же обіцянок. За цим уважно спостерігає Китай, поступово зміцнюючи свою позицію.

Зауважимо, що раніше The Economist повідомив, що Китай допомагає військовій машині Кремля розвиватися. Хоч Пекін уникає поставок готових снарядів чи зброї, проте надає Росії критично важливі компоненти для дронів та іншого озброєння. У виданні називають Китай найважливішим і, ймовірно, ключовим постачальником Росії. Власне, у ГУР днями заявили, що "Шахеди" уже на 65% складаються з китайської електроніки.