Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не может дать России проиграть в войне. Страна-агрессор действительно зависима от Китая, поэтому в то же время только он может остановить Кремль.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что говорится здесь, в частности, о ресурсах, которых очень не хватает России. Важную роль здесь может сыграть и Европейский Союз.

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Какие рычаги влияния на Россию имеет Китай

По словам бывшего секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, Россия может проиграть войну из-за нехватки ресурсов. Сам же Кремль не может переставить свою экономику снова обратно с военных рельсов, поэтому может рассчитывать только на помощь от других и внешние средства. Однако Китай с этим вопросом помогать не будет, несмотря на громкое заявление.

Возможностей, что их (россиян – 24 Канал) будет спасать Трамп есть больше, чем что это будет делать Китай. Для того, чтобы перекрыть Путину воздух и закончить войну, нужен договор Китая и ЕС,

– сказал он.

Кульпа добавил, что переговорный процесс, в частности встречи, которые происходили в Стамбуле, играют на руку только России. Именно этого курса придерживаются и Соединенные Штаты Америки. Он также отметил, что не будет действенным и 18-й пакет санкций от Европейского Союза, ведь его постоянно блокировать как не Венгрия, то Словакия.

Кстати, одновременно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что Китай уже четко очертил свою сферу влияния на Евроазиатском континенте. По его мнению, это ограничит и ЕС, и страны НАТО оставаться в формате стран, которые хотят защищаться.