Таку думку 24 Каналу висловив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що мовиться тут, зокрема, про ресурси, яких дуже не вистачає Росії. Важливу роль тут може відіграти і Європейський Союз.

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Які важелі впливу на Росію має Китай

За словами колишнього секретаря Польської делегації в Парламенті НАТО, Росія може програти війну через брак ресурсів. Сам ж Кремль не може переставити свою економіку знову назад з воєнних рейків, тому може розраховувати лише на допомогу від інших та зовнішні засоби. Однак Китай з цим питанням допомагати не буде, попри гучну заяву.

Можливостей, що їх (росіян – 24 Канал) буде рятувати Трамп є більше, ніж що це буде робити Китай. Для того, щоб перекрити Путіну повітря і закінчити війну, потрібен договір Китаю та ЄС,

– сказав він.

Кульпа додав, що переговорний процес, зокрема зустрічі, які відбувались у Стамбулі, грають на руку лише Росії. Саме цього курсу дотримуються і Сполучені Штати Америки. Він також зауважив, що не буде дієвим і 18-й пакет санкцій від Європейського Союзу, адже його постійно блокуватиме як не Угорщина, то Словаччина.

До речі, водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Китай вже чітко окреслив свою сферу впливу на Євроазійському континенті. На його думку, це обмежить і ЄС, і країни НАТО залишатись у форматі країн, які хочуть захищатись.