Путин заявил о приближении конца войны: у генсека ООН отреагировали

29 мая, находясь в Казахстане, Владимир Путин заявил, что война в Украине близится к завершению. В то же время, по словам диктатора, говорить о конкретных сроках в условиях активных боевых действий невозможно.

Корреспондент Укринформа в Нью-Йорке попросил спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика прокомментировать слова Путина.

Как отреагировали в ООН на слова Путина о сроках окончания войны?

Представитель генсека ООН заявил, что конкретной даты завершения войны нет, но в ООН стремятся к ее скорейшему и устойчивому завершению.

По его словам, этого можно достичь только через реальную дипломатию и справедливое урегулирование, которое будет основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН и международными резолюциями.

Отдельно Дюжаррик уточнил, что генсек и в дальнейшем будет осуждать все атаки на гражданское население и гражданские объекты.

Напомним, что на пресс-конференции в Астане Владимир Путин уверял,что оккупанты якобы каждый день имеют успехи на фронте. Диктатор заявлял, что делает свои заявления об окончании войны, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Стоит заметить, что в последнее время Путин не впервые говорит о приближении конца войны. В частности, подобное заявление прозвучало во время его выступления на 9 мая.

Аналитики CNN и The Guardian считают, что заявления Владимира Путина о возможном завершении войны могут быть связаны с ростом проблем России на фронте и внутри страны. Эксперты отмечают, что российская экономика испытывает все большую нагрузку, армия сталкивается с нехваткой личного состава, а общество устает от затяжной войны. В то же время Украина усиливает свои позиции благодаря развитию беспилотных технологий и ударам по российской военной и топливной инфраструктуре.

В Институте изучения войны предупредили, что заявления Путина о возможном завершении войны не свидетельствуют о готовности Кремля к миру. По их мнению, Россия и в дальнейшем придерживается своих максималистских целей в отношении Украины.