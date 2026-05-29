Она заявила об этом во время выступления в Нью-Йорке 28 мая, передает Суспільне.

США обратились к России

Брюс отметила, что Штаты предостерегают Россию от систематических атак на Киев, поскольку это повышает напряжение в регионе и затрудняет достижение мира. Вместе с тем она отметила обеспокоенность нарушением международного права в отношении безопасности дипломатических миссий и их персонала.

По словам заместителя постпреда США, дипломатия и переговоры остаются единственным путем к длительному миру, а угрозы и агрессивная риторика не способствуют урегулированию войны.

Война между Россией и Украиной может завершиться путем переговоров. Альтернативой является эскалация насилия, которая выйдет из-под контроля. Война должна прекратиться,

– сказала она.

Брюс призвала Россию прекратить войну, подчеркнув, что международное сообщество должно способствовать выходу из этого замкнутого круга. Она также отметила, что Вашингтон и в дальнейшем призывает обе стороны к честным переговорам ради мира.

Украина в ООН призвала усилить давление на Россию и Беларусь

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил о риске более глубокого участия Беларуси в войне России против Украины и отметил необходимость усиления санкций против Москвы и Минска.

Мы внимательно мониторим действия России, направленные на дальнейшее втягивание Беларуси в агрессию против Украины,

– сказал Мельник.

По его словам, режим Александра Лукашенко "фактически отказался от собственного суверенитета", предоставив России возможность использовать белорусскую территорию, военные объекты и воздушное пространство для ведения войны против Украины.

Кремль усиливает давление на Минск через мобилизационные мероприятия, размещение современных ракетных систем и учений, связанных с ядерным оружием. Дипломат назвал это беспрецедентной угрозой для Украины и всей европейской безопасности.

В то же время украинская сторона выразила надежду, что Беларусь не вступит в войну непосредственно, однако готова реагировать на новое наступление с севера.

Любая атака с севера получит немедленный и решительный ответ,

– сказал Мельник.

Во время заседания Киев обратился к Совету Безопасности ООН и международным партнерам с призывом усилить давление на Россию и Беларусь, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Кроме того, Мельник отметил необходимость усиления санкций против России после одного из самых масштабных ударов по Киеву с начала полномасштабной войны.

Каждая лазейка, что остается открытой, каждая невыполненная санкция и каждый источник дохода, которое остается нетронутым, позволяют Кремлю продолжать свою агрессивную войну,

– сказал дипломат.

Мельник также сообщил, что на атаку на Украину в ночь на 24 мая Россия потратила 360 миллионов долларов.

"Эти средства могли бы пойти на строительство школ, больниц или систем водоотведения в самой России. Вместо этого Путин инвестирует сотни миллионов в ракеты, которые разрушают овощные рынки, кафе и жилые дома в Киеве", – добавил он.

Мельник также обвинил Россию в попытках создать "миф о собственной жертвенности" и оправдать новые удары по Украине через дезинформацию и пропаганду.

Кроме того, украинская сторона призвала партнеров увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны. Дипломат призвал Совбез принять резолюцию о немедленном и безусловном прекращении огня и поднял вопрос о лишении России права постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Напомним, Совбез ООН созвал встречу из-за массированного российского обстрела Киева 24 мая.

Той ночью российские войска выпустили по мирным украинским городам 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. В то же время украинские системы ПВО сумели ликвидировать или обезвредить 55 ракет и 549 дронов. Под прицелом оказался Киев. В столице зафиксированы разрушения в ряде районов, также есть погибшие и более 90 раненых.