Об этом российский диктатор рассказал во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Что сказал Путин об окончании войны в Украине?

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные сроки завершения войны против Украины, заявив, что в условиях активных боевых действий говорить о конкретных датах "опрометчиво". По его словам, сейчас ситуация на фронте якобы позволяет России говорить о "приближении завершения конфликта", однако без конкретных дат.

Путин снова заверил россиян, что оккупанты якобы каждый день имеют успехи на фронте. Но подчеркнул, что делает свои заявления об окончании войны исходя из текущей ситуации на поле боя и оценки развития событий.

