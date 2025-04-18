Рубио сделал тревожное заявление об участии США в переговорах, но это может сыграть против Путина

Дональд Трамп был убежден, что способен закончить войну России против Украины буквально за одни сутки. На практике это, конечно, было невыполнимой миссией, поэтому Трамп может и дистанцироваться от переговорного процесса.

Такое мнение прозвучало от госсекретаря США Марко Рубио, что вызвало беспокойство. Политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с 24 Каналом предположил, как дальше будут действовать Штаты и почему России еще рано утешаться.

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Могут ли США дистанцироваться от войны

После визита в Париж госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о завершении войны в Украине фактически зашли в тупик. По его словам, ситуация обострилась настолько, что приходится выяснять, возможно ли перемирие между Украиной и Россией вообще. Если ответ будет отрицательным, США могут отойти от переговорного процесса, ведь "имеют другие приоритеты, на которых хотят сосредоточиться".

В то же время госсекретарь США не озвучил других важных деталей. Например, какой в таком случае будет политика США в отношении России и Украины.

Если санкции будут продолжаться, а военную помощь Украине будут предоставлять, то нельзя будет сказать, что США полностью дистанцировались от войны. Тогда Трамп фактически вернется к формату, в котором работал (Джо) Байден,

– отметил Аббас Галлямов.

Однако возможно и противоположное развитие событий, при котором Соединенные Штаты не будут продолжать военную помощь Украине, но и снимут санкции с России. В таком случае действительно можно будет утверждать, что администрация Трампа полностью дистанцировалась от войны, что, конечно, является не слишком приятной перспективой.

"Пока мы не знаем, какое решение примут. Но складывается выгодная ситуация для Трампа, когда он перестает продвигать тезис о немедленном прекращении огня и вместо этого будет зарабатывать деньги с проектов, о которых (Стив) Уиткофф разговаривал с (Кириллом) Дмитриевым, а Путин получает возможность продолжать войну", – подчеркнул политтехнолог.

Напомним, что ранее посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев уверенно предполагал, что американские нефтяные компании могут снова начать работать в России, а экономические и дипломатические отношения между странами в целом могут улучшиться.

"Возможен и вариант, что Трамп скажет, мол, стороны хотят продолжать воевать, а потому он временно отходит от переговоров. Но если появится готовность к диалогу – он поможет", – добавил Галлямов.

Стоит заметить, что издание Bloomberg писало о том, что США стремятся достичь полного прекращения боевых действий в Украине в ближайшие недели. Вероятно, от того, удастся ли это осуществить, Трамп и будет принимать решение о дальнейшем участии Штатов в переговорном процессе.

Почему это может сыграть злую шутку с Путиным

Если допустить, что США действительно дистанцируются от войны России против Украины, это подтолкнет Владимира Путина к более активным действиям. В частности, к новым масштабным наступлениям на фронте.

В России не думают о стратегии. Путин живет сегодняшним днем, поэтому его не волнуют экономические и другие проблемы. Он почему-то считает, что уже вот-вот на фронте произойдет прорыв и ему удастся поставить Украину на колени. В этом смысле отстранение США играет ему на руку, но только на первый взгляд,

– отметил политтехнолог.

Дело в том, что стратегически продолжать войну – фактически означает довести Россию до краха, в шаге от которого она уже находится. То есть Трамп, дав Путину возможность воевать и дальше, может спровоцировать как раз необратимые и фатальные последствия для России.