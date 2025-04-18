Така думка прозвучала від держсекретаря США Марко Рубіо, що викликало занепокоєння. Політтехнолог Аббас Галлямов у розмові з 24 Каналом припустив, як далі діятимуть Штати і чому Росії ще зарано втішатися.

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Чи можуть США дистанціюватись від війни

Після візиту до Парижа держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про завершення війни в Україні фактично зайшли у глухий кут. За його словами, ситуація загострилась настільки, що доводиться з'ясовувати, чи перемир'я між Україною та Росією можливе взагалі. Якщо відповідь буде негативною, США можуть відійти від перемовного процесу, адже "мають інші пріоритети, на яких хочуть зосередитися".

Водночас держсекретар США не озвучив інших важливих деталей. Наприклад, якою у такому випадку буде політика США щодо Росії та України.

Якщо санкції триватимуть, а військову допомогу Україні надаватимуть, то не можна буде сказати, що США повністю дистанціювалися від війни. Тоді Трамп фактично повернеться до формату, у якому працював (Джо) Байден,

– зауважив Аббас Галлямов.

Однак можливий і протилежний розвиток подій, за якого Сполучені Штати не продовжуватимуть військову допомогу Україні, але й знімуть санкції з Росії. У такому разі справді можна буде стверджувати, що адміністрація Трампа повністю дистанціювалась від війни, що, звісно, є не надто приємною перспективою.

"Поки ми не знаємо, яке рішення ухвалять. Але складається вигідна ситуація для Трампа, коли він перестає просувати тезу про негайне припинення вогню і натомість зароблятиме гроші з проєктів, про які (Стів) Віткофф розмовляв з (Кірілом) Дмитрієвим, а Путін отримує можливість продовжувати війну", – наголосив політтехнолог.

Нагадаємо, що раніше посланник Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв впевнено припускав, що американські нафтові компанії можуть знову почати працювати в Росії, а економічні та дипломатичні відносини між країнами загалом можуть покращитися.

"Можливий і варіант, що Трамп скаже, мовляв, сторони хочуть продовжувати воювати, а тому він тимчасово відходить від переговорів. Але якщо з'явиться готовність до діалогу – він допоможе", – додав Галлямов.

Варто зауважити, що видання Bloomberg писало про те, що США прагнуть досягти повного припинення бойових дій в Україні у найближчі тижні. Ймовірно, від того, чи це вдасться здійснити, Трамп і ухвалюватиме рішення про подальшу участь Штатів у переговорному процесі.

Чому це може зіграти злий жарт з Путіним

Якщо допустити, що США справді дистанціюються від війни Росії проти України, це підштовхне Владіміра Путіна до активніших дій. Зокрема, до нових масштабних наступів на фронті.

У Росії не думають про стратегію. Путін живе сьогоднішнім днем, тому його не хвилюють економічні та інші проблеми. Він чомусь вважає, що вже от-от на фронті станеться прорив і йому вдасться поставити Україну на коліна. У цьому сенсі відсторонення США грає йому на руку, але лише на перший погляд,

– зазначив політтехнолог.

Річ у тім, що стратегічно продовжувати війну – фактично означає довести Росію до краху, за крок до якого вона уже перебуває. Тобто Трамп, давши Путіну можливість воювати й далі, може спровокувати якраз незворотні і фатальні наслідки для Росії.