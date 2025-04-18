Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание Ceske Noviny. Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что в марте Украина согласилась на американскую инициативу о прекращении огня, однако Россия продолжает атаковать мирное население.

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Чехия обвинила Трампа в равнодушии к Украине

В ведомстве подчеркнули, что Москва до сих пор не сделала никаких шагов в рамках предложенного плана.

Депутат Европарламента Ян Фарский еще острее прокомментировал слова Рубио.

С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она его никогда не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка,

– сказал он.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио предположил, что США могут выйти из мирного процесса, если не увидят прогресса в течение нескольких дней. По его словам, в таком случае об этом будет сообщено Дональду Трампу.