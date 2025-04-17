Заявление Виткоффа о "5 территориях" настораживает: могут ли США признать оккупированные области российскими

После встречи с Владимиром Путиным в Петербурге, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий". Однако сделать это США будет трудно.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, заметив, что здесь говорится о юридическом аспекте. Трамп фактически возразил бы сам себе.

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Что помешает США признать оккупированные территории российскими

По словам дипломата, Соединенные Штаты не смогут признать "5 территорий" российскими. Вероятно, здесь говорится именно о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Еще во время первой каденции Трампа его госсекретарь инициировал документ, подобный тому, который приняли западные страны в отношении стран Балтии, которые были под российской оккупацией. Тогда США не смогли признать их территориями СССР.

Тоже самое происходит сейчас. Трамп не может отменить то, что было утверждено при его администрации,

– подчеркнул он.

Огрызко добавил, что Вашингтон не сможет пойти против международного права. В команде Трампа есть много сознательных людей, которые не позволят пойти на такой шаг. Если же администрация президента США решится поставить под вопрос оккупированные территории, то Трамп "подпишется под словами о начале эпохи взаимного грабежа".

Заметьте! Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности в пределах международно признанных границ неизменна – Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских.

Напомним, что после слов о "5 территорий" Уиткофф добавил, что мир может находиться на пороге чего-то действительно важного для всех в целом. Он отметил, что верит в возможность достижения соглашения, а также вспомнил, что уже трижды встречался с главой Кремля, и их последний разговор был "убедительным".