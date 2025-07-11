Трамп анонсировал "важное заявление" по России и новое оружие для Украины, за которое заплатит НАТО
- Трамп анонсировал важное заявление по России на понедельник, 14 июля.
- А также сообщил о договоренности с НАТО о поставках оружия Украине, за которое заплатит именно Альянс
Американские журналисты позвонили Дональду Трампу, и спросили об актуальном для Украины. Речь идет о новых поставках оружия и хоть каких-то действиях США против России.
Трамп в ответах в очередной раз заявил, что разочарован Россией, и что оружие для Украины он отправит через НАТО. 24 Канал со ссылкой на NBC news рассказывает подробнее.
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Трамп говорит, что скоро будет важное заявление от него по России
Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с американским новостным телеканалом. Его спросили о ситуации с Россией и ее агрессией к Украине, и глава Белого дома сказал, что разочарован.
Учитывая это, в понедельник он сделает какое-то "важное заявление" по России. Речь идет о 14 июля.
НАТО заплатит за оружие для Украины, в частности за Patriot
Как пересказывают журналисты слова Дональда Трампа, тот якобы заключил соглашение с НАТО. По его условиям, США будут предоставлять оружие для Украины именно через Североатлантический Альянс.
Мы посылаем оружие в НАТО, и НАТО платит за это оружие, на 100%,
– цитируют Трампа.
Также президент США сказал, что США пришлют в НАТО среди этого оружия и Patriot, а Альянс уже все будет распределять. СМИ обратилось за комментарием к НАТО, но ответа пока не получило.
Заметим, в эти же сутки СМИ сообщали, что Дональд Трамп впервые за свою каденцию обратится к президентским полномочиям, как это регулярно делал Джо Байден, чтобы отправить оружие в Украину.
При этом США уже якобы возобновили поставки Силам обороны 155-миллиметровых снарядов и высокоточных GMLRS.