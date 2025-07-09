В Кремле отреагировали на слив аудио с угрозами Трампа разбомбить Москву
- Кремль не смог подтвердить или опровергнуть подлинность аудиозаписи, где Трамп якобы угрожает разбомбить Москву в случае эскалации войны против Украины.
- Пресс-секретарь Песков заявил, что в сети много фейков, и Кремль не может подтвердить подлинность записи.
- Аудиозапись, опубликованная CNN, содержит слова Трампа, произнесенные на закрытых мероприятиях в 2024 году, где он угрожал Путину в случае нападения на Украину.
- Это не первый случай, когда заявления Трампа о России или Китае вызывают резонанс, включая жесткие предупреждения и одновременные похвалы Путину за "сильное лидерство".
В Кремле растерянно отреагировали на слитую аудиозапись, где Дональд Трамп якобы угрожает "разбомбить Москву" в случае эскалации войны против Украины. Там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот разговор.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В Кремле отреагировали на появление в сети аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с инвесторами якобы угрожал в случае обострения войны "разбомбить Москву".
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Кремль растерялся из-за угроз Трампа
Песков заявил, что Кремль не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность этого разговора.
Во время брифинга журналистка обратила внимание на аудиозапись, активно распространяющуюся в интернете. На ней Трамп якобы угрожает не только Путину, но и лидеру Китая Си Цзиньпину – в случае боевых действий в Украине и на Тайване. У Пескова поинтересовались, действительно ли такой разговор был, и если да – когда именно.
Песков ответил, что подтвердить или опровергнуть этот факт не может.
Вы просите меня подтвердить выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с донорами в 2024 году. Но, как минимум, это не совсем корректно. Я не могу при всем желании подтвердить или опровергнуть. Я работаю в России, слава Богу,
– заявил пресс-секретарь Путина.
Также Песков попытался поставить под сомнение достоверность записи, заявив, что в сети сейчас "очень много фейков".
Является ли это фейком или нет – мы тоже не знаем. Часто фейковой информации гораздо больше, чем правдивой. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости,
– добавил он.
Когда журналистка уточнила, был ли у Трампа реальный разговор с Путиным, Песков снова ушел от прямого ответа.
Здесь трудно сказать. Насколько я понимаю, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом США. Тогда не было телефонных разговоров. Поэтому я вам рекомендую обратиться в Белый дом,
– сказал он.
Что известно о записи
Скандальную аудиозапись опубликовал телеканал CNN 9 июля. По информации журналистов, Трамп произнес эти слова в 2024 году на закрытых благотворительных мероприятиях в Нью-Йорке и Флориде.
На записи Трамп рассказывает, как во время своей каденции пытался сдержать Путина от нападения на Украину и пригрозил ему "разбомбить Москву к черту". Эти высказывания прозвучали в период, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок.
Напомним, что это не первый случай, когда заявления Трампа о России или Китае вызывают резонанс. В его риторике часто звучали жесткие предупреждения, но в то же время он неоднократно хвалил Путина за "сильное лидерство".