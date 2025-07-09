Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В Кремле отреагировали на появление в сети аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с инвесторами якобы угрожал в случае обострения войны "разбомбить Москву".

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Кремль растерялся из-за угроз Трампа

Песков заявил, что Кремль не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность этого разговора.

Во время брифинга журналистка обратила внимание на аудиозапись, активно распространяющуюся в интернете. На ней Трамп якобы угрожает не только Путину, но и лидеру Китая Си Цзиньпину – в случае боевых действий в Украине и на Тайване. У Пескова поинтересовались, действительно ли такой разговор был, и если да – когда именно.

Песков ответил, что подтвердить или опровергнуть этот факт не может.

Вы просите меня подтвердить выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с донорами в 2024 году. Но, как минимум, это не совсем корректно. Я не могу при всем желании подтвердить или опровергнуть. Я работаю в России, слава Богу,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Также Песков попытался поставить под сомнение достоверность записи, заявив, что в сети сейчас "очень много фейков".

Является ли это фейком или нет – мы тоже не знаем. Часто фейковой информации гораздо больше, чем правдивой. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости,

– добавил он.

Когда журналистка уточнила, был ли у Трампа реальный разговор с Путиным, Песков снова ушел от прямого ответа.

Здесь трудно сказать. Насколько я понимаю, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом США. Тогда не было телефонных разговоров. Поэтому я вам рекомендую обратиться в Белый дом,

– сказал он.

Что известно о записи

Скандальную аудиозапись опубликовал телеканал CNN 9 июля. По информации журналистов, Трамп произнес эти слова в 2024 году на закрытых благотворительных мероприятиях в Нью-Йорке и Флориде.

На записи Трамп рассказывает, как во время своей каденции пытался сдержать Путина от нападения на Украину и пригрозил ему "разбомбить Москву к черту". Эти высказывания прозвучали в период, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок.

Напомним, что это не первый случай, когда заявления Трампа о России или Китае вызывают резонанс. В его риторике часто звучали жесткие предупреждения, но в то же время он неоднократно хвалил Путина за "сильное лидерство".