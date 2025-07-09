Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова. У Кремлі відреагували на появу в мережі аудіозапису, де президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі з інвесторами нібито погрожував у разі загострення війни "розбомбити Москву".

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Кремль розгубився через погрози Трампа

Пєсков заявив, що Кремль не може ані підтвердити, ані спростувати справжність цієї розмови.

Під час брифінгу журналістка звернула увагу на аудіозапис, що активно шириться в інтернеті. На ньому Трамп нібито погрожує не лише Путіну, а й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну – у разі бойових дій в Україні та на Тайвані. У Пєскова поцікавились, чи справді така розмова була, і якщо так – коли саме.

Пєсков відповів, що підтвердити чи спростувати цей факт не може.

Ви просите мене підтвердити виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв із донорами у 2024 році. Але, як мінімум, це не зовсім коректно. Я не можу при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Я працюю в Росії, слава Богу,

– заявив прессекретар Путіна.

Також Пєсков спробував поставити під сумнів достовірність запису, заявивши, що в мережі зараз "дуже багато фейків".

Чи є це фейком чи ні – ми теж не знаємо. Часто фейкової інформації набагато більше, ніж правдивої. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини,

– додав він.

Коли журналістка уточнила, чи була у Трампа реальна розмова з Путіним, Пєсков знову уникнув прямої відповіді.

Тут важко сказати. Наскільки я розумію, йдеться про період, коли Трамп ще не був президентом США. Тоді не було телефонних розмов. Тому я вам рекомендую звернутись до Білого дому,

– сказав він.

Що відомо про запис

Скандальний аудіозапис опублікував телеканал CNN 9 липня. За інформацією журналістів, Трамп виголосив ці слова у 2024 році на закритих благодійних заходах у Нью-Йорку та Флориді.

На записі Трамп розповідає, як під час своєї каденції намагався стримати Путіна від нападу на Україну й пригрозив йому "розбомбити Москву до біса". Ці висловлювання пролунали у період, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий президентський термін.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли заяви Трампа про Росію чи Китай викликають резонанс. У його риториці часто звучали жорсткі попередження, але водночас він неодноразово хвалив Путіна за "сильне лідерство".