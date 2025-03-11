Президент США недавно сделал резкое заявление о Владимире Зеленском. Он сказал, что его рейтинг поддержки среди украинцев составляет всего 4% и журналисты предположили, откуда он взял эту информацию.

Журналисты предположили, что рейтинг, который озвучил Трамп, взят у народного депутата Александра Дубинского, которого, в свою очередь, судят за госизмену. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Они не имеют ничего общего с реальностью

На момент заявления Дональда Трампа рейтинг доверия Владимира Зеленского на самом деле составлял 57%.

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что количество просмотров видеороликов Дубинского из тюрьмы в TikTok, который очень популярен в США, выросло с 40 тысяч до 1,6 миллиона.

Кто такой Александр Дубинский Александра Дубинского и четырех других лиц



Преступная организация, в которую они входили, действовала по указаниям российских спецслужб для дискредитации Украины на международной арене.



Организацию разоблачили в 2023 году, она действовала с 2016 года под руководством российских военных, осуществляя информационно-подрывную деятельность в Украине. Александра Дубинского и четырех других лиц будут судить за государственную измену , обвинительный акт уже направлен в суд.Преступная организация, в которую они входили, действовала по указаниям российских спецслужб для дискредитации Украины на международной арене.Организацию разоблачили в 2023 году, она действовала с 2016 года под руководством российских военных, осуществляя информационно-подрывную деятельность в Украине.

В то же время трудно сказать, пользуется ли новая администрация Белого дома "цифрами от Дубинского", но последний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что после бурных событий в Овальном кабинете рейтинг Зеленского поднялся до 68%.