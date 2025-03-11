Журналісти припустили, що рейтинг, який озвучив Трамп, взятий у народного депутата Олександра Дубінського, якого, своєю чергою, судять за держзраду. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times.

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Вони не мають нічого спільного із реальністю

На момент заяви Дональда Трампа рейтинг довіри Володимира Зеленського насправді становив 57%.

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що кількість переглядів відеороликів Дубінського з в’язниці у TikTok, який дуже популярний у США, зросла з 40 тисяч до 1,6 мільйона.

Хто такий Олександр Дубінський Олександра Дубінського та чотирьох інших осіб



Злочинна організація, до якої вони входили, діяла за вказівками російських спецслужб для дискредитації України на міжнародній арені.



Організацію викрили у 2023 році, вона діяла з 2016 року під керівництвом російських військових, здійснюючи інформаційно-підривну діяльність в Україні. Олександра Дубінського та чотирьох інших осіб судитимуть за державну зраду , обвинувальний акт вже направлено до суду.Злочинна організація, до якої вони входили, діяла за вказівками російських спецслужб для дискредитації України на міжнародній арені.Організацію викрили у 2023 році, вона діяла з 2016 року під керівництвом російських військових, здійснюючи інформаційно-підривну діяльність в Україні.

Водночас важко сказати, чи користується нова адміністрація Білого дому "цифрами від Дубінського", але останнє опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), показало, що після бурхливих подій в Овальному кабінеті рейтинг Зеленського піднявся до 68%..