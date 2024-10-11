Усі ці люди входили до злочинної організації, яка діяла проти інтересів Україна за вказівками російських спецслужб. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про просування справи Дубінського

У ДБР наголосили, що передали до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього нардепів, експрокурора, а також заступника начальника головного управління генерального штабу збройних сил Росії та його помічника. Бюро спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО,

– сказали у ДБР.

Тоді підозру у держзраді та участі в злочинній організації отримав чинний нардеп. Наразі він перебуває під вартою. Його парламентському колезі також було повідомлено про підозру.

Імена правоохоронці не називали, однак з опису можна зрозуміти, що мовиться про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що злочинну організацію, куди входили нардепи та експрокурор створили ще у 2016 році головним управління генштабу збройних сил Росії.

"Агентурна мережа під керівництвом двох співробітників ворожої спецслужби діяла на території України до 2022 року. Бувши її учасником, чинний народний обранець здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він брав участь у публічних заходах та поширював російські наративи, в тому числі про вище політичне керівництво України", – зазначили прокурори.

До слова, у ДБР також повідомляли, що вже завершило розслідування справи проти народного депутата Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, яких звинувачували у держзраді.