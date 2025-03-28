Путин заявил, что "Азов" управляет Украиной
- Путин обвинил украинскую власть в "нелегитимности" и заявил, что властью руководит "Азов".
- Российский диктатор повторил нарратив о "нацизме" в Украине, ссылаясь на российские СМИ.
- По словам Путина, президент Украины Зеленский и другие представители власти не имеют легитимности, и власть якобы принадлежит "неонацистским формированиям".
- Путин считает невозможными переговоры с такими формированиями, упоминая "Азов".
Путин сделал очередной ряд абсурдных заявлений. В частности он обвинил украинскую власть в "нелегитимности", а власть в стране, по его мнению принадлежит "Азову".
Российский диктатор также повторил нарратив о "нацизме" в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Путин заявил о власти "Азова" в Украине
Путин выдал очередные пропагандистские нарративы. Российский диктатор обвинил украинскую власть в "нелегитимности".
По его словам, легитимности не имеет президент Украины Зеленский, а с ним и другие представители власти. Более того, он задается вопросом зачем вообще подписывать что-то с Украиной, если "завтра придут другие управленцы". При этом он все же настаивает на проведении выборов в Украине под эгидой ООН.
К слову: Эти заявления выглядят еще менее уместными, если вспомнить, что выборы в России фактически не проходят с международными обозревателями, а оппозиционные кандидаты к ним вообще не допускаются. Так же российские "референдумы" проводились без соблюдения хотя бы базовых норм.
"Креатив" самоизбранного российского президента на этом не закончился. Он пошел дальше и сделал вывод, что если легитимной власти в Украине нет, то ею начинают управлять "неонацистские формирования", упомянув при этом "Азов". С ними же он вести переговоры считает невозможным.