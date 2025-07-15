Обещание Трампа вооружить Киев – не четкое, но была и конкретная угроза России, – The Guardian
- Дональд Трамп пообещал вооружить Украину за счет других стран НАТО, но не предоставил конкретных деталей.
- Трамп также пригрозил 100% тарифом на товары из России, если Путин не прекратит боевые действия в течение 50 дней.
- Несмотря на отсутствие четкой информации, изменение тона заявлений Трампа указывает на готовность поддерживать Украину.
14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трампа пообещал предоставить Украине оружие, за которое заплатят другие страны Альянса. Однако больше конкретики почти не прозвучало.
Никаких сумм не назвали – поэтому трудно оценить, насколько предложенные поставки оружия могут повлиять на ситуацию в Украине. Не было и четких деталей о том, какое именно оружие будет поставлено, хотя Трамп упомянул о системах Patriot, а Рютте добавил, что речь идет о "ракетах и боеприпасах", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Какой сигнал Трамп послал Путину?
Неизвестно, какой объем закупок мог бы действительно заставить Владимира Путина задуматься над прекращением огня. Но, в простейших терминах, любой пакет стоимостью более 10 миллиардов долларов безусловно был бы мощным сигналом для Москвы – особенно на фоне 67 миллиардов долларов, которые почти за три года предоставил Украине предшественник Трампа, Джо Байден.
Однако одна конкретная угроза в сторону Москвы таки прозвучала: Трамп пообещал ввести 100% тариф на товары из России, если Путин не согласится прекратить боевые действия в течение 50 дней.
Впрочем, учитывая непоследовательность Трампа в вопросах введения и отмены пошлин в прошлом, трудно сказать, будет ли это обещание реализовано.
Однако несомненно, в тональном плане понедельничные заявления Трампа являются знаковым моментом. Хотя он не казался раздраженным или злым на Путина, когда сказал: "Мы очень недовольны – я лично – Россией", было заметно, что определенное разочарование в российском лидере таки появилось.
Хотя пока недостаток конкретики вряд ли заставит Кремль просить о мире, изменение тона (а также готовность Европы платить за оружие) означает, что важнейший союзник Украины все еще готов поддерживать ее в борьбе за выживание,
– отмечают в The Guardian.