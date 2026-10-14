Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, почти сразу стало ясно, что энергетическое соглашение Трампа вообще не работает. Он объявил о ней, но Россия вообще ее не соблюдает, без каких-либо для себя последствий.

Что дальше делать Украине?

Как подчеркнул Шлинчак, сначала ходили разговоры, что Украина должна перестать наносить удары по НПЗ, а Россия в ответ пойдет на определенные уступки. В Кремле же лишь усилили атаки на Киев. И чрезвычайно странно, что Трамп никак на это не реагирует.

Путин чувствует электоральную слабость Белого дома и понимает, что Трамп вообще не может оказывать давление на Россию. Или же не желает этого делать,

– отметил Шлинчак.

Трампу все равно, каким образом прекратятся боевые действия в Украине. Ему важно любой ценой добиться хотя бы чего-то. Потом он будет рассказывать перед Конгрессом, как закончил еще одну войну.

Как Украине дальше взаимодействовать с США: смотрите видео 24 Канала

Украине же важно взять ситуацию под свой контроль. Нужно активизироваться на официальном уровне. В частности, речь идет об обращении Верховной Рады к Конгрессу относительно тех самых разведывательных данных. Это сотрудничество во многом основано на документах, принятых Конгрессом.

Такое решение Белого дома может свидетельствовать о том, что Трамп нарушает не один закон. Есть еще подписанное соглашение о безопасности между Украиной и США. Есть решения Пентагона, которые не утратили своей силы. Украине нужно направить официальные обращения, чтобы Конгресс имел возможность вынести этот вопрос на более высокий уровень. Также важно выяснить у европейских партнеров, могут ли они заменить разведданные из США,

– сказал Шлинчак.

Добавим, что уже совсем скоро Трамп может оказаться в затруднительном положении. Все зависит от того, какими будут результаты промежуточных выборов в Конгресс. Они состоятся уже 3 ноября.