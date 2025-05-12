"Ответ будет вскоре": Захарова критикует Польшу из-за закрытия консульства России в Кракове
- Мария Захарова выразила недовольство закрытием консульства России в Кракове.
- Захарова предупредила о возможных последствиях и пообещала ответ на действия Варшавы.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова негативно отреагировала на анонсированное закрытие консульства России в Кракове, обвинив Варшаву.
Свое недовольство она выразила в комментарии пропагандистам в понедельник, 12 мая, передает 24 Канал. Российская чиновница также пригрозила Польше ответом.
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Как отреагировала Захарова
Пресс-секретарь российского внешнедипломатического ведомства обвинила Польшу в порче отношений между страной, и предупредила о возможных последствиях.
Варшава продолжает сознательно обваливать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет вскоре,
– заявила Мария Захарова.
Напомним, ранее в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на деятельность российского консульства в Кракове.
Это произошло сразу после того, как премьер Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в масштабном пожаре в торговом центре Варшавы 12 мая 2024 года. Тогда здание торгового центра сгорело почти полностью.