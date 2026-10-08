Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандистским СМИ.

Что говорят в Москве о прекращении огня?

По словам Пескова, любое временное прекращение огня Москва считает неэффективным инструментом для урегулирования. По мнению российской стороны, любые решения должны содержать долгосрочные гарантии безопасности для будущих поколений.

Пресс-секретарь Кремля также утверждает, что на данный момент реальных предпосылок для достижения мирных договоренностей не прослеживается. В то же время в российском руководстве решили выразить благодарность Индии за ее стремление присоединиться к переговорному процессу.

Несмотря на отсутствие уступок со стороны России, украинская сторона регулярно призывает прекратить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский фактически ежедневно предлагает прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Однако команда Владимира Путина каждый раз отвергает эти инициативы, подтверждая намерения продолжать войну против Украины до достижения целей так называемой специальной военной операции. Российский диктатор также категорически не соглашается на проведение двусторонних контактов на нейтральной территории.

Временная заморозка украинского конфликта не поможет, решение должно быть рассчитано на будущие поколения и гарантировано,

– заявил Песков.

Кроме того, руководство страны-агрессора настаивает на том, чтобы украинский президент для проведения встречи прилетел исключительно в Москву, отвергая любые другие международные площадки.

Ситуация вокруг мирных инициатив и позиция Украины

Как уже сообщалось на нашем сайте, глава Кремля ранее прокомментировал мирный план США, признав наличие сложных компромиссов для Москвы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подчиняться Путину и не согласится на уступку национальных интересов.

Ранее мы рассказывали о том, что у Путина заговорили оперемирие в Черном море, однако Москва так и не предоставила конкретики относительно предложений Турции и ООН.