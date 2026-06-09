Деньги за "Челси" на ПВО: Зеленский хочет использовать замороженные миллиарды Абрамовича, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру направить средства от продажи футбольного клуба "Челси" на закупку противоракетных систем для Украины. Речь идет о 2,4 миллиарда фунтов, которые до сих пор остаются заблокированными из-за спора об условиях их использования.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian.

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Что сказал Зеленский об использовании замороженных средств от продажи "Челси"?

По словам президента, средства могли бы быть использованы для приобретения антибаллистических ракет через программу PURL, поскольку такие системы являются крайне дорогими, но жизненно необходимыми для Украины.

Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Россия начала эту войну – почему бы не использовать российские деньги?

– подчеркнул Зеленский.

Президент также вспомнил о своей встрече с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, которая состоялась в Киеве в прошлом месяце. По словам Зеленского, он в шутку напомнил бизнесмену о необходимости передать эти средства Украине.

Сейчас британское правительство зарезервировало 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи "Челси", для гуманитарной помощи Украине. Однако эти средства до сих пор не были переданы из-за разногласий относительно условий их использования. Как отмечается, Роман Абрамович не выполнил обязательства в установленные сроки, а британские власти после длительных безрезультатных переговоров начали готовиться к возможному судебному иску.

В то же время Кир Стармер заверил Владимира Зеленского, что правительство Великобритании продолжает работать над решением этого вопроса.

Я знаю, что наши дипломатические команды говорят об этом. Это сложный момент,

– передал слова британского премьера президент Украины.

Отметим, что по данным британских СМИ, пострадавшие от войны украинцы могут получить менее половины от 3,09 миллиарда долларов, которые удалось получить от продажи клуба. Ранее британское правительство уже предупреждало Абрамовича о возможности судебного разбирательства, если средства не будут добровольно переданы на поддержку Украины.

Визит Зеленского в Великобританию

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время встреч стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потери российской армии, а также перспективы усиления дипломатических усилий и роль европейских партнеров в этом процессе.

Лидеры Великобритании, Германии, Франции и Украины по итогам встречи в Лондоне Германии Франции и Украины подтвердили непоколебимую поддержку Киева и призвали Россию немедленно согласиться на полное прекращение огня. Стороны отметили, что справедливый мир должен достигаться при участии Украины, Европы и США, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, участники переговоров договорились усилить военную помощь Украине, увеличить производство ракет-перехватчиков и сохранять замороженные российские активы недоступными до завершения войны и возмещения нанесенного ущерба.