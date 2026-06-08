Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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Зачем Абрамович встречался с Зеленским?

По словам собеседника издания, Россия отправила Романа Абрамовича на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы через него получить непосредственную информацию о позиции украинской стороны и передать ее в Москву.

Они (россияне, – 24 Канал) как будто сомневаются, что некоторые партнеры говорят им и нам одно и то же, в частности американцы. Поэтому было заявлено, что они хотят услышать нашу позицию непосредственно,

– рассказал источник.

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Во время встречи с Владимиром Зеленским Абрамовичу изложили украинское видение завершения войны. По словам источника издания, ключевую роль в этом процессе могла бы сыграть личная встреча Зеленского и Путина.

Однако россияне придерживаются другой позиции.

Как видим, на оба варианта, непубличного и публичного предложения, ответ один – Путин хочет воевать дальше. У нас нет проблем использовать любые каналы, которые могут сработать. Но Путин хочет воевать – и все,

– подытожил собеседник журналистов.

Напомним, 7 июня в Кремле заявили, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков признал, что для диалога с Киевом привлекали известного олигарха.

Впоследствии издание Financial Times сообщило, что этим олигархом был бизнесмен Роман Абрамович – через него Зеленский передал сообщение российскому диктатору.

Встречу также прокомментировал и сам Владимир Зеленский. В интервью британскому Sky News он рассказал, что Абрамович предлагал выступать посредником и обмениваться месседжами между сторонами. По словам президента, такие контакты не были тайной, однако Украина настаивала на том, что любые подобные коммуникации не должны происходить публично.

Зеленский добавил, что после получения сообщений Абрамович якобы выразил готовность передать их непосредственно Путину.