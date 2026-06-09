ЕС впервые введет запрет на въезд российским военным

Европейская комиссия представила предложения к 21-му пакету санкций против России, который может стать одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны. Впервые Брюссель предлагает ввести запрет на въезд в ЕС для лиц, которые служат в рядах российской армии.

Новые ограничения также коснутся банковского сектора, энергетики, теневого флота и механизмов обхода санкций. Об этом сообщает руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Что известно о новых санкциях против России?

Во время презентации нового пакета ограничений фон дер Ляйен отметила, что речь идет о беспрецедентном шаге для санкционной политики Евросоюза.

Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в Вооруженных силах России. Итак, Европа будет недоступной для всех, кто принимал или участвует во вторжении в Украину,

– заявила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на усиление экономического и финансового давления на Кремль, а также на борьбу со схемами обхода уже действующих ограничений. В частности, под санкции могут попасть:

российские банки,

предприятия оборонно-промышленного комплекса,

производители вооружения,

нефтетрейдеры,

нефтеперерабатывающие предприятия

операторы криптовалют, которые помогают России осуществлять международные финансовые операции.

Отдельный блок ограничений касается энергетического сектора. Еврокомиссия предлагает временно заморозить потолок цен на российскую нефть и усилить контроль над структурами, которые обеспечивают поступление средств в российский бюджет и способствуют обходу санкций.

Также Брюссель намерен продолжить борьбу с так называемым теневым флотом России. В санкционный список предлагают добавить еще 30 судов в дополнение к 632 кораблям, которые уже находятся под ограничениями. Кроме того, впервые санкции могут распространиться на суда и компании, которые предоставляют вспомогательные услуги для функционирования теневого флота, в частности осуществляют бункеровку и логистическое обслуживание.

Еврокомиссия также предлагает ограничить продажу России танкеров для транспортировки сжиженного природного газа по аналогии с уже действующими запретами в отношении нефтяных танкеров.

Следующим этапом станет рассмотрение предложений государствами-членами ЕС в Совете Европейского Союза. Именно страны-члены должны единогласно согласовать новый пакет ограничений перед его окончательным принятием.

Могут ли санкции заставить Россию закончить войну?

Усиление санкций может стать одним из ключевых факторов, который в конце концов заставит Россию прекратить войну против Украины. Политолог Игорь Рейтерович считает, что решающее значение имеет состояние российской экономики, которая все больше страдает от международных ограничений и расходов на войну.

По его мнению, сочетание экономического давления, проблем на фронте и действий западных партнеров способно заставить Кремль пересмотреть свои планы. Рейтерович отмечает, что ситуация в России остается нестабильной, несмотря на официальные заявления Москвы об устойчивости экономики.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов убежден, что дополнительное давление на нефтяную отрасль и финансовый сектор России может существенно ослабить ее возможности продолжать войну. По его словам, Соединенные Штаты и европейские страны имеют достаточно инструментов, чтобы усложнить финансирование российской военной машины.

Бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури также считает, что Кремль не согласится на компромиссы, пока не столкнется с реальной угрозой экономического коллапса. По его мнению, именно мощное санкционное давление в сочетании с другими мерами может заставить Владимира Путина пойти на уступки и открыть путь к прекращению войны.