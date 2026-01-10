Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за применения "Орешника" Россией: когда состоится

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в ближайшие дни, которое инициировала Украина из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник".

Соответствующее заседание государств-членов состоится уже в понедельник, 12 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.

Что известно о заседании ООН?

Министерство обороны России подтвердило применение ракеты "Орешник" во время ночной атаки на Украину 9 января якобы "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря в отношении "резиденции Владимира Путина".

Киев назвал подобные обвинения очередной информационной манипуляцией России. Москва заявляла, что удары по Украине были направлены на объекты производства БпЛА и энергетику, не уточняя конкретные цели.

В то же время на фоне заявлений России о применении БРСД по Львовской области министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН.

Ожидаются обсуждения в форматах Украина – НАТО, Евросоюза, Совета Европы и ОБСЕ. Отмечается, что просьбу Украины созвать Совет безопасности ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.

Что этому предшествовало?