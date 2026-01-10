Радбез ООН скликає екстрене засідання через застосування "Орешника" Росією: коли відбудеться

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання найближчими днями, яке ініціювала Україна через застосування Росією гіперзвукової ракети "Орешник".

Відповідне засідання держав-членів відбудеться вже у понеділок, 12 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFM TV.

Що відомо про засідання ООН?

Міністерство оборони Росії підтвердило застосування ракети "Орешник" під час нічної атаки на Україну 9 січня нібито "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня щодо "резиденції Володимира Путіна".

Київ назвав подібні звинувачення черговою інформаційною маніпуляцією Росії. Москва заявляла, що удари по Україні були спрямовані на об’єкти виробництва БпЛА та енергетику, не уточнюючи конкретні цілі.

Водночас на тлі заяв Росії про застосування БРСД по Львівській області міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ ініціює термінові консультації не лише в Раді Безпеки ООН.

Очікуються обговорення у форматах Україна – НАТО, Євросоюзу, Ради Європи та ОБСЄ. Зазначається, що прохання України скликати Ради безпеки ООН підтримали кілька країн-членів, зокрема Франція.

Що цьому передувало?