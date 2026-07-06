"У Путина есть номер Зеленского": в Польше объяснили, что на самом деле мешает завершить войну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что прекращение войны в Украине полностью зависит от решения Путина. По его словам, российский диктатор может в любой момент начать мирный процесс, если действительно этого хочет.

Об этом он заявил в интервью фламандской газете De Morgen.

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Что мешает достичь перемирия?

По его мнению, никаких дипломатических или геополитических препятствий для прекращения боевых действий сегодня не существует, а все зависит исключительно от желания российского руководства. По словам польского дипломата, именно Владимир Путин может прекратить войну практически в любой момент.

Если Путин готов к миру, он может позвонить Владимиру Зеленскому. У него есть его номер. Прекращение огня может вступить в силу в тот же день. Но по какой-то причине Путин не хочет мира,

– сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что Кремль сознательно не использует возможность завершить боевые действия, хотя технически это можно сделать очень быстро.

Сикорский также высказал мнение, что российские власти на протяжении своей истории соглашались на серьезные политические изменения только после неудачных войн.

В качестве примеров он привел поражение Российской империи в войне с Японией в 1905 году, вывод советских войск из Афганистана в конце 1980-х годов, а также окончание холодной войны. По мнению польского министра, именно военные неудачи заставляли Кремль пересматривать свою политику и идти на уступки.

Именно поэтому, считает Сикорский, только поражение способно побудить Россию окончательно отказаться от агрессивной политики в отношении Украины.

Особое внимание глава польской дипломатии уделил вопросам безопасности самой Польши. Он заявил, что сегодня страна находится в центре российских гибридных атак и фактически стала главной целью Кремля среди государств НАТО. Сейчас Россия использует широкий спектр инструментов давления – от масштабных кампаний дезинформации до кибератак и диверсий.

Министр напомнил о попытке саботажа польской железнодорожной инфраструктуры, произошедшей в конце прошлого года. Именно после этого инцидента польские власти приняли решение закрыть российское консульство в Гданьске.

Кроме того, он упомянул дело о загадочном убийстве российского карикатуриста Семена Скрепецкого вблизи польско-белорусской границы. По словам Сикорского, если причастность Кремля к этому преступлению будет окончательно доказана, это будет означать новый уровень эскалации и фактическое совершение политического убийства на территории страны-члена НАТО.

Напомним, Путин пока не демонстрирует никаких признаков готовности к компромиссам. Напротив, он продолжает заявлять, что Россия якобы побеждает в войне, а поставленные военные цели остаются достижимыми.

Российские переговорщики в ходе контактов с представителями США настаивают на том, что именно Вашингтон должен убедить Киев согласиться на масштабные уступки. Поэтому трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США вряд ли возобновятся до конца лета.

Кремль, вероятно, не будет участвовать в содержательных переговорах как минимум до февраля 2027 года, поскольку Москва пока не видит оснований отказываться от военного сценария.