Про це він заявив в інтерв’ю фламандській газеті De Morgen.

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Що заважає досягнути перемирʼя?

На його думку, жодних дипломатичних чи геополітичних перешкод для припинення бойових дій сьогодні не існує, а все залежить виключно від бажання російського керівництва. За словами польського дипломата, саме Володимир Путін може припинити війну практично будь-якої миті.

Якщо Путін готовий до миру, він може зателефонувати Володимиру Зеленському. У нього є його номер. Припинення вогню може набути чинності того ж дня. Але з якоїсь причини Путін не хоче миру,

– сказав Сікорський.

Міністр наголосив, що Кремль свідомо не використовує можливість завершити бойові дії, хоча технічно це можна зробити дуже швидко.

Сікорський також висловив думку, що російська влада протягом своєї історії погоджувалася на серйозні політичні зміни лише після невдалих воєн.

Як приклади він навів поразку Російської імперії у війні з Японією у 1905 році, виведення радянських військ з Афганістану наприкінці 1980-х років, а також завершення холодної війни. На переконання польського міністра, саме військові невдачі змушували Кремль переглядати свою політику та йти на поступки.

Саме тому, вважає Сікорський, лише поразка здатна спонукати Росію остаточно відмовитися від агресивної політики щодо України.

Окрему увагу глава польської дипломатії приділив питанням безпеки самої Польщі. Він заявив, що сьогодні країна перебуває в центрі російських гібридних атак і фактично стала головною ціллю Кремля серед держав НАТО. Зараз Росія використовує широкий спектр інструментів тиску – від масштабних кампаній з дезінформації до кібератак та диверсій.

Міністр нагадав про спробу саботажу польської залізничної інфраструктури, яка сталася наприкінці минулого року. Саме після цього інциденту польська влада ухвалила рішення закрити російське консульство у Гданську.

Крім того, він згадав справу загадкового вбивства російського карикатуриста Семена Скрепецького поблизу польсько-білоруського кордону. За словами Сікорського, якщо причетність Кремля до цього злочину буде остаточно доведена, це означатиме новий рівень ескалації та фактичне здійснення політичного вбивства на території країни-члена НАТО.

Нагадаємо, Путін поки не демонструє жодних ознак готовності до компромісів. Навпаки, він продовжує заявляти, що Росія нібито перемагає у війні, а поставлені військові цілі залишаються досяжними.

Російські переговорники під час контактів із представниками США наполягають, що саме Вашингтон має переконати Київ погодитися на масштабні поступки. Тому тристоронні переговори за участю України, Росії та США навряд чи відновляться до кінця літа.

Кремль, ймовірно, не братиме участі у змістовних переговорах щонайменше до лютого 2027 року, оскільки Москва поки не бачить підстав відмовлятися від військового сценарію.