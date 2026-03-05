Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение, потому что Путин уже готов, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться на мирное соглашение с Россией. По его словам, Путин уже якобы согласился.

Об этом сообщает Politico.

Какое новое заявление Трамп сделал относительно переговоров Украины и России?

Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры по Украине продолжаются, несмотря на события в Иране.

Зеленский должен взяться за дело, и он должен подписать соглашение,

– заявил Трамп.

Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить соглашение.

У него уточнили, считает ли он Зеленского препятствием в мирном процессе, на что Трамп уклонился, сказав, что украинский президент якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Это непостижимо, что он является препятствием. Вы не имеете карт. Теперь у него еще меньше карт,

– сказал Трамп.

Президент Зеленский говорил, что переговоры в Абу-Даби отложены