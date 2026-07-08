Решить исторические вопросы не удалось, – Навроцкий прокомментировал встречу с Зеленским
Кароль Навроцкий рассказал о встрече с Владимиром Зеленским 8 июля в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. По словам польского лидера, во время беседы не удалось решить исторические вопросы.
Об этом Кароль Навроцкий заявил во время пресс-конференции с журналистами.
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Что рассказал Навроцкий о встрече с Зеленским 8 июля?
Польский президент заявил, что в отношениях между соседними странами важно поддерживать каналы диалога.
Кароль Навроцкий также подчеркнул, что в последнее время вокруг польско-украинских отношений "наблюдается большая напряженность".
Что точно не изменилось, так это то, что как для Украины, так и для Польши главной угрозой остается Россия. Мы смотрим в одном направлении, когда речь идет об угрозах нашей независимости,
– сказал польский лидер.
Он также заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским "исторические вопросы не были решены". Навроцкий также упомянул об УПА, сказав, что для него "подобные символы не подлежат обсуждению".
"Эмоции поляков в отношении преступлений Волынской трагедии не подлежат обсуждению", – подчеркнул президент Польши.
Он также отметил, что Польша рассчитывает на понимание Киева того, что "флаг УПА также ограничивает будущее Украины в Европейском Союзе" и что "он несет в себе много негативных символов".
В то же время Навроцкий оценил свою встречу с Зеленским как "конструктивную, как всегда".
"Мы также обсудили, как должно выглядеть наше сотрудничество в будущем", – добавил польский лидер.
Напомним, ранее о встрече с Навроцким высказывался и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что беседа длилась более часа, а встреча была "важной и необходимой".