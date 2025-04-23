Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении, – Белый дом о переговорах

В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями усложняет мирные переговоры с Россией. Там также отмечают, что терпение президента США Дональда Трампа "заканчивается".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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Как в Белом доме прокомментировали мирные переговоры

По словам Левитт, Трамп в своем недавнем посте имел в виду, что Крым отдал бывший президент США Барак Обама, позволила России захватить полуостров в 2014 году. Однако действующий американский лидер не требует от Украины официального признания аннексии, а призывает лишь, чтобы все стороны сели за стол переговоров.

И для того, чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны должны уйти немного недовольными. И, к сожалению, президент Зеленский пытается оспорить эти мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента,

– заявила Левитт.

Она также добавила, что переговоры должны происходить за закрытыми дверями. Кроме того, по ее словам, Трамп "разочарован", а его терпение заканчивается. Она подчеркнула, что американский лидер стремится остановить убийства и принести мир, однако "для того, чтобы наступил мир надо, чтобы обе стороны войны хотели этого".

"И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", – отметила пресс-секретарь.