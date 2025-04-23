Зеленский может получить мир или воевать еще 3 года, прежде чем потеряет всю страну, – Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, назвав ее вредной для мирных переговоров с Россией. По словам американского лидера, Украина стоит перед выбором: либо согласиться на мир сейчас, либо продолжать войну еще три года с риском потерять всю страну.