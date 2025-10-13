Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне днями, – FT
- Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне 17 октября.
- Встречу анонсировали после двух телефонных разговоров между ними.
Трамп и Зеленский могут встретиться 17 октября в столице США. Встреча планируется после двух разговоров между лидерами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера.
Когда встретятся лидеры Украины и США?
Президент США Дональд Трамп намерен принять Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.
Ранее сообщалось, что прошли телефонные разговоры между лидерами. В ходе них, по данным журналиста, они обсудили возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk и пути к завершению войны.
Визит Зеленского может пройти на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне.
Что именно будут обсуждать лидеры Украины и США, пока неизвестно.
Что обсуждали Трамп и Зеленский по телефону?
Лидеры Украины и США провели два телефонных разговора подряд, в ходе которых обсуждали военную поддержку Украины.
Разговор между лидерами длился около 30 минут, но окончательные решения пока не приняты. Владимир Зеленский охарактеризовал беседу с Дональдом Трампом как "очень положительную и продуктивную".
Доктор философии, эксперт по внутренней и внешней политике Людмила Покровщук сообщила 24 Каналу, что ключевым вопросом этих разговоров является именно американская помощь.