Геополитика Америка Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне днями, – FT
13 октября, 17:23
2

Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне днями, – FT

Дария Черныш
Основні тези
  • Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне 17 октября.
  • Встречу анонсировали после двух телефонных разговоров между ними.

Трамп и Зеленский могут встретиться 17 октября в столице США. Встреча планируется после двух разговоров между лидерами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера.

Когда встретятся лидеры Украины и США?

Президент США Дональд Трамп намерен принять Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.

Ранее сообщалось, что прошли телефонные разговоры между лидерами. В ходе них, по данным журналиста, они обсудили возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk и пути к завершению войны.

Визит Зеленского может пройти на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне. 

Что именно будут обсуждать лидеры Украины и США, пока неизвестно.

Что обсуждали Трамп и Зеленский по телефону?

  • Лидеры Украины и США провели два телефонных разговора подряд, в ходе которых обсуждали военную поддержку Украины.

  • Разговор между лидерами длился около 30 минут, но окончательные решения пока не приняты. Владимир Зеленский охарактеризовал беседу с Дональдом Трампом как "очень положительную и продуктивную".

  • Доктор философии, эксперт по внутренней и внешней политике Людмила Покровщук сообщила 24 Каналу, что ключевым вопросом этих разговоров является именно американская помощь.