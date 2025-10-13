Зеленський може зустрітися з Трампом у Вашингтоні днями, – FT
- Зеленський може зустрітися з Трампом у Вашингтоні 17 жовтня.
- Зустріч анонсували після двох телефонних розмов між ними.
Трамп і Зеленський можуть зустрітися 17 жовтня у столиці США. Зустріч планується після двох телефонних розмов між лідерами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера.
Коли зустрінуться лідери України та США?
Президент США Дональд Трамп планує прийняти Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня.
Раніше повідомлялось, що відбулись телефонні розмови між лідерами. Під час них, за даними журналіста, вони обговорили можливість ппостачання Україні крилатих ракет Tomahawk та шляхи до завершення війни.
Візит Зеленського може відбутися на тлі початку тижня переговорів української делегації з американськими колегами у Вашингтоні.
Що саме обговорюватимуть лідери України та США наразі невідомо.
Що обговорювали Трамп і Зеленський телефоном?
Лідери України та США провели дві телефонні розмови поспіль, під час яких обговорювали військову підтримку України.
Розмова між лідерами тривала близько 30 хвилин, але остаточних рішень поки що не ухвалено. Володимир Зеленський схарактеризував бесіду з Дональдом Трампом як "дуже позитивну та продуктивну".
Докторка філософії, експертка з внутрішньої й зовнішньої політики Людмила Покровщук повідомила 24 Каналу, що ключовим питанням цих розмов є саме американська допомога.