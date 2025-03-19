Зеленский попросил Трампа передать ракеты к Patriot: как отреагировал президент США

Во время разговора с президентом США Зеленский упомянул об американской системе ПВО Patriot. И попросил Трампа о ракетах к ней.

Становится все больше подробностей относительно разговора Зеленского с Трампом 19 марта.

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Что сказал Трамп о ракетах для Patriot

В Белом доме передали слова лидера США.

"Президент Трамп согласился сотрудничать с Зеленским, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе", – заявили там.