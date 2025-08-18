Владимир Зеленский посетил Белый дом. Здесь у него состоится важная встреча с Дональдом Трампом.

Ранее в Белый дом прибыли европейские лидеры и украинская делегация в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Палисы, секретаря СНБО Рустема Умерова, передает 24 Канал.

Что известно о встрече Зеленского и Дональда Трампа?

Трамп встречал Зеленского, когда тот выходил из автомобиля. Политики дружелюбно пожали друг другу руки. Вероятно, президент США пошутил по поводу костюма украинского президента. На видео видно, как он указывает на пиджак украинца и что-то говорит, после чего оба смеются. Лидеры не отвечали на комментарии прессы и сразу вошли внутрь здания.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне / Фото Fox News

Момент прибытия Зеленского в Белый дом: смотрите видео

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп провел саммит с Владимиром Путиным на Аляске. По данным СМИ, российский диктатор выдвинул ряд требований мирного урегулирования войны в Украине. Именно эти условия главы Кремля американский лидер хочет обсудить с президентом Украины и его союзниками.