Раніше до Білого дому прибули європейські лідери та українська делегація у складі глави Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Сергія Паліси, секретаря РНБО Рустема Умєрова, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Зеленського і Дональда Трампа?

Трамп зустрічав Зеленського, коли той виходив з автомобіля. Політики приязно потиснули один одному руки. Ймовірно, президент США пожартував з приводу костюму українського президента. На відео видно, як він вказує на піджак українця і щось говорить, після чого обидва сміються. Лідери не відповідали на коментарі преси і одразу зайшли всередину будівлі.

Трамп і Зеленський зустрілися у Вашингтоні / Фото Fox News

Нагадаємо, що 15 серпня Дональд Трамп провів саміт із Володимиром Путіним на Алясці. За даними ЗМІ, російський диктатор висунув низку вимог щодо мирного врегулювання війни в Україні. Саме ці умови очільника Кремля американський лідер хоче обговорити з президентом України та його союзниками.