"Зеленский готовится": Bloomberg раскрыл, зачем ему нужны встречи с Залужным и Притулой
- Владимир Зеленский провел встречи с известными украинцами, такими как Валерий Залужный, Сергей Притула и Сергей Стерненко.
- Целью этих встреч может быть повышение репутации через ассоциацию с популярными лицами, улучшение отношений с потенциальными оппонентами, или попытка привлечь их как союзников.
На днях Владимир Зеленский провел встречи с популярными украинцами - экс-главкомом Валерием Залужным, общественными и политическими деятелями Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко. Этот список людей, с которыми виделся президент, говорит об одном: он готовится к возможным выборам.
На фоне того, как перспектива выборов становится более реалистичной, Зеленский все активнее выходит на контакт с потенциальными политическими соперниками, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Зачем Зеленский встречался с Залужным, Притулой и Стерненко?
15 января Владимир Зеленский разговаривал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, ныне послом Украины в Великобритании. Отношения между ними ухудшились в 2023 году после провала украинского контрнаступления, что в итоге привело к отставке генерала.
Ранее на этой неделе президент также встречался с другими известными лицами. Среди них – Сергей Притула, бывший телеведущий, чей благотворительный фонд помогает Вооруженным силам, а также активист Сергей Стерненко.
Всех недавних собеседников Зеленского объединяет их популярность и роль потенциальных соперников на выборах.
"Нет никаких сомнений, что это происходит в контексте возможных президентских выборов", – сказал в телефонном комментарии Bloomberg руководитель киевского Института политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
По словам Фесенко, целью встреч президента может быть попытка повысить собственную репутацию путем ассоциации с популярными публичными фигурами.
Также Зеленский может пытаться улучшить отношения с потенциальными лидерами оппозиции или же привлечь их в свой лагерь в качестве союзников.
Хотя президент и дальше пользуется доверием большинства украинцев, его публичный имидж недавно пострадал из-за крупнейшего коррупционного скандала за время его каденции. Как следствие – президенту пришлось уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса.
По словам осведомленного источника, именно уход Ермака сделал возможными недавние многочисленные встречи. Президент выбрал такой формат, чтобы иметь возможность непосредственно общаться с разными людьми и получать от них информацию.
Среди них – Александр Кубраков, который занимал должность вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры до своего увольнения в 2024 году после конфликта с Ермаком. Зеленский встретился с ним в 16 декабря вечером.
По словам источника, запланированы и другие подобные встречи.
Зеленский также пытался перехватить инициативу у потенциальных оппонентов внутри страны. Так, он обвинил мэра Киева Виталия Кличко, давнего оппонента, в ненадлежащей подготовке города к блэкауту и пообещал смягчить комендантский час, чтобы помочь жителям защититься от холода.
Пока не понятно, кто именно будет баллотироваться. Ни Зеленский, ни его главный оппонент Залужный не объявляли о намерении участвовать в президентских выборах. Однако недавние встречи свидетельствуют о том, что Зеленский готовится к такой возможности. "Он прощупывает почву и думает о будущем", – заметил Фесенко.
Что известно о возможных выборах в Украине?
- США настаивают на проведении президентских выборов в Украине после подписания мирного соглашения.
- Декабрьский опрос показал, что Владимир Зеленский попал бы во второй тур президентских выборов. Однако, согласно исследованию, он проиграл бы в нем Залужному в соотношении 36 против 64 процентов. Если Залужный не будет участвовать в президентских выборах, то на второй тур вероятно вместе с Зеленским попадет руководитель ГУР Кирилл Буданов. В таком случае победил бы Буданов с 56 процентами поддержки против 44 процентов у Зеленского.
- Проведение выборов в Украине во время войны возможно только после изменений в законодательстве, которые должна наработать Верховная Рада.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 декабря создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой законодательных изменений о проведении выборов во время военного положения.