"Зеленский готовится": Bloomberg раскрыл, зачем ему нужны встречи с Залужным и Притулой

На днях Владимир Зеленский провел встречи с популярными украинцами - экс-главкомом Валерием Залужным, общественными и политическими деятелями Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко. Этот список людей, с которыми виделся президент, говорит об одном: он готовится к возможным выборам.

На фоне того, как перспектива выборов становится более реалистичной, Зеленский все активнее выходит на контакт с потенциальными политическими соперниками, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Зачем Зеленский встречался с Залужным, Притулой и Стерненко?

15 января Владимир Зеленский разговаривал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, ныне послом Украины в Великобритании. Отношения между ними ухудшились в 2023 году после провала украинского контрнаступления, что в итоге привело к отставке генерала.

Ранее на этой неделе президент также встречался с другими известными лицами. Среди них – Сергей Притула, бывший телеведущий, чей благотворительный фонд помогает Вооруженным силам, а также активист Сергей Стерненко.

Всех недавних собеседников Зеленского объединяет их популярность и роль потенциальных соперников на выборах.

"Нет никаких сомнений, что это происходит в контексте возможных президентских выборов", – сказал в телефонном комментарии Bloomberg руководитель киевского Института политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам Фесенко, целью встреч президента может быть попытка повысить собственную репутацию путем ассоциации с популярными публичными фигурами.

Также Зеленский может пытаться улучшить отношения с потенциальными лидерами оппозиции или же привлечь их в свой лагерь в качестве союзников.

Хотя президент и дальше пользуется доверием большинства украинцев, его публичный имидж недавно пострадал из-за крупнейшего коррупционного скандала за время его каденции. Как следствие – президенту пришлось уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса.

По словам осведомленного источника, именно уход Ермака сделал возможными недавние многочисленные встречи. Президент выбрал такой формат, чтобы иметь возможность непосредственно общаться с разными людьми и получать от них информацию.

Среди них – Александр Кубраков, который занимал должность вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры до своего увольнения в 2024 году после конфликта с Ермаком. Зеленский встретился с ним в 16 декабря вечером.

По словам источника, запланированы и другие подобные встречи.

Зеленский также пытался перехватить инициативу у потенциальных оппонентов внутри страны. Так, он обвинил мэра Киева Виталия Кличко, давнего оппонента, в ненадлежащей подготовке города к блэкауту и пообещал смягчить комендантский час, чтобы помочь жителям защититься от холода.

Пока не понятно, кто именно будет баллотироваться. Ни Зеленский, ни его главный оппонент Залужный не объявляли о намерении участвовать в президентских выборах. Однако недавние встречи свидетельствуют о том, что Зеленский готовится к такой возможности. "Он прощупывает почву и думает о будущем", – заметил Фесенко.

Что известно о возможных выборах в Украине?