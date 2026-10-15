О предстоящих переговорах написал венгерский премьер в социальной сети Х.

Детали встречи

Как отметил Петер Мадьяр, он отправляется в Брюссель на "особенно важный" саммит ЕС.

На повестке дня – дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, преодоление энергетического кризиса, а также семилетний бюджет ЕС, который имеет решающее значение для экономического роста Венгрии,

– добавил он.

Встреча Мадяра с президентом Зеленским запланирована на утро пятницы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности украинской стороны к такой встрече. "Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится", – отметил дипломат.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии положительно отреагировал на принятие в Украине закона об образовании национальных меньшинств. Он заявил, что поправки существенно облегчают использование родного языка детьми венгерской национальности в Закарпатье, и это открывает путь нашего государства в Евросоюз.

Также в эти дни украинские власти активно готовятся к важным переговоров с ЕС. Владимир Зеленский подчеркнул, что среди главных задач – обеспечить необходимое финансирование на 2026 и 2027 годы для сохранения устойчивости государства.