Израильский "Железный купол" начал пропускать больше иранских ракет, – NBC News

За последние 24 часа система "Железный купол" перехватила лишь 65% запущенных Ираном ракет. Для сравнения – ранее удавалось обезвреживать почти 90%.

Об этом сообщило NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя израильской разведки, передает 24 Канал. Иран все еще имеет и использует усовершенствованные ракеты.

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Что известно об иранских обстрелах

По словам чиновника, сказал, запущенные в последние сутки более быстрые иранские ракеты дали Израилю меньше времени на подготовку до того, как приблизились к своим целям.

До вчерашнего дня мы получали предупреждения примерно за 10 – 11 минут до падения ракет. Но сегодня утром это было 6 – 7 минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были гораздо быстрее, чем предыдущие,

– рассказал он 19 июня.

Кроме того, Иран имеет навигационную систему для завершающей фазы атаки, которая помогает быть точными и поражать именно желаемые цели, в частности больницу в Беэр-Шеве.

Режим имеет большие ракетные арсеналы и может наносить ощутимые удары в ответ Израилю еще в течение длительного времени. Его тактику описывают как "стратегическое терпение".

Мы должны быть гораздо осторожнее, когда говорим о неизбежном крахе режима, который далек от правды,

– считает собеседник СМИ.

Напомним, 19 июня, во время атаки на Израиль, Иран впервые применил новую баллистическую ракету, выпускающую 20 суббоеприпасов. Оружие классифицировали как кассетное, однако его технические характеристики похожи на раздельную головную часть (MRV), что затрудняет перехват израильской ПВО. Подобный принцип действия используется в российской ракете средней дальности "Орешник".